La Roma, in estate, ci ha provato per Gaetano Castrovilli, ma la Fiorentina, per il suo gioiello, ha sparato alto: 40 milioni di euro. I giallorossi, scrive il Corriere dello Sport, non hanno mai smesso di seguirlo e a giugno sono pronti a tornare alla carica: Tiago Pinto valuta il da farsi.