Un incontro prima di Capodanno per capire se anticipare l’affare a gennaio o aspettare momenti migliori. La Roma prova a chiudere per Davide Frattesi col Sassuolo dopo il lungo corteggiamento estivo. Il centrocampista vuole solo i giallorossi pur sapendo dell’interessamento di Napoli, Inter e Brighton. Il Sassuolo lo sa e – dopo l’adeguamento contrattuale di fine agosto – ha promesso al ragazzo che appena possibile lo avrebbe ceduto. Il momento buono potrebbe essere arrivato ma la trattativa non è semplice.



BOVE E VOLPATO - Il primo passo formale dovrà farlo il Sassuolo riguardo la valutazione delle due contropartite interessate per attutire i 30 milioni richiesti per Frattesi. Ovvero Edoardo Bove e Cristian Volpato, che la Roma stima rispettivamente 8 e 12 milioni. Ai quali aggiungere ovviamente il 30% di sconto stabilito quando Davide passò proprio dalla Roma al Sassuolo. In questo caso il conguaglio cash sarebbe di meno di 2 milioni. Per il club neroverde i due giovani valgono qualcosa in meno: 7 il primo, al massimo 10 il secondo. Su entrambi sarà messa una clausola di recompra. Operazione non facile, a meno che la Roma non decida di mettere sul piatto un conguaglio economico. Senza la cessione di uno tra Shomurodov e Karsdorp però è quasi impossibile. Nel caso di nuova fumata grigia l’affare si chiuderà a giugno quando la Roma avrà maggiori disponibilità e meno paletti Uefa. Frattesi aspetta, ormai da mese. Lui vuole tornare a casa.