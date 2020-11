La Roma comunica un nuovo caso di positività al Covid-19 da parte di uno dei suoi calciatori: si tratta di Nicola Zalewski, centrocampista della formazione Primavera. E' stato il diretto interessato a darne l'annuncio attraverso la propria pagina Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid-19 e sono asintomatico. Per un periodo dovrò rispettare la quarantena ed essere in isolamento. Non vedo l’ora di tornare con la squadra e preparare al meglio il continuo del campionato. Forza Roma”.