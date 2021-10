La Roma per le prossime tre stagioni si è legata alla sponsorizzazione di DigitalBits, che sul petto dei giocatori ha preso il posto di Qatar Airways. L'accordo firmato dai giallorossi permette alla società di incassare "un valore complessivo di 36 milioni di euro". Stando ai dettagli raccolti dalla Gazzetta dello Sport però i corrispettivi dell'accordo con Zytara sono concentrati nella parte finale del trienno di accordo: 5 milioni nel 2021-22, 10 milioni nel 2022-23 e 21 milioni nel 2023-24. Il minimo garantito a stagione è di 500mila euro, mentre tutto il resto è legato al mercato delle criptovalute. I giallorossi in questo modo seguiranno l'andamento del mercato virtuale che gli permetterà di incassare le cifre promesse o in alternativa qualcosa di meno. Una scommessa su cui i Friedkin sembravano titubanti, ma siccome non c'era alternativa alla fine è stato scelto di correre il rischio.