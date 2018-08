Dopo l'esordio con la maglia giallorossa, Nzonzi ha parlato in zona mista alla fine della partita con l'Atalanta,



Come ti sei trovato?

“Il mio livello fisico è abbastanza buono, spero di migliorare ancora. Per me è abbastanza difficile subentrare nel corso della gara rispetto che iniziare dal 1′. Però la condizione è buona, è stato un secondo tempo dal grande dispendio fisico, dato che le occasioni non sono mancate e la squadra ha spinto con tutte le proprie energie per acciuffare il pareggio”.



Come ti sei trovato con De Rossi? Cosa manca per migliorare l’intesa?

Sicuramente è facile giocare al fianco di un giocatore come Daniele, che ha esperienza ed è un giocatore intelligente tatticamente. Poi i moduli contano fino ad un certo punto, in oltre De Rossi è un calciatore che in campo parla molto e quindi in questo senso mi ha aiutato.



Sei stato ammonito quasi subito e forse avevi anche toccato il pallone. Che impressione hai avuto dell’arbitraggio e della Curva Sud?

E’ sempre difficile per gli arbitri giudicare questi interventi, a me è sembrato di toccare il pallone ma l’intervento è stato comunque duro. Secondo me non meritava il cartellino giallo ma è comunque l’arbitro che decide. Per quanto riguarda l’Olimpico, è un pubblico molto caldo che ha spinto fino all’ultimo la squadra verso la vittoria.