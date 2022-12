Alvaro Odriozola si avvicina a grandi passi alla Roma. Poche ore fa Giuseppe Bozzo, proprietario della AGB Sport Management che la scorsa estate aveva curato il trasferimento dello spagnolo alla Fiorentina, ha fatto visita a Trigoria. L'incontro è stato testimoniato dalla stessa agenzia sui propri canali social con una foto accompagnata da una didascalia ben precisa: "Buon incontro con l'AS Roma". Questo il messaggio social di Bozzo che dunque alimenta la suggestione di mercato che vedrebbe Odriozola come principale obiettivo giallorosso per sostituire il partente Karsdop.



FORMULA - Dopo una buona stagione lo scorso anno a Firenze (27 presenze), quest'anno non è mai sceso in campo con la maglia del Real Madrid. La formula è quella del prestito col diritto di riscatto. Una formula gradita anche al Real Madrid visto che Ancelotti non lo prende in considerazione. Il terzino sarebbe felice di lavorare con Mourinho e avrebbe già detto sì alla Roma.