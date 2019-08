Il Real Madrid sta cercando un secondo portiere in grado di affiancare Courtois nell’eventualità che Keylor Navas lasci la Spagna. Come riporta “Marca”, a Florentino Perez è stato offerto Antonio Mirante. Nelle gerarchie giallorosse, l'ex Bologna è il vice di Pau Lopez, appena arrivato dal Betis Siviglia.



IN VETRINA - Mirante si è messo in vetrina nella seconda parte della seconda stagione, quando con l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina ha tolto il posto al titolare Robin Olsen, complici alcuni errori del portiere svedese del quale l'allenatore si è fidato poco. Fiducia a Mirante quindi, esperienza al servizio della squadra: 13 presenze totali (11 in campionato e 2 in Champions League), prima di tornare a ricoprire il ruolo di secondo portiere.