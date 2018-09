Sono giorni molto caldi e movimentati in casa Roma. Prima i risultati tutt'altro che positivi della squadra di Eusebio Di Francesco in questo avvio di stagione, con tanto di contestazione da parte dei tifosi e di ritiro deciso dall'allenatore insieme alla società; poi la bufera scatenata dall'uscita dell'autobiografia di Francesco Totti, che ha portato Franco Baldini a minacciare le proprie dimissioni; infine, la situazione di Umberto Gandini, il cui futuro nella dirigenza giallorossa è sempre più in bilico.



OGGI LE DIMISSIONI? - Dopo le tante voci delle ultime settimane, secondo quanto riporta Sky Sport oggi potrebbe essere il giorno dell'addio ufficiale dell'amministratore delegato alla società del presidente James Pallotta. Questa sera Gandini dovrebbe comunicare ufficialmente le sue dimissioni, che la società è pronta ad accogliere.



MILAN ALLA FINESTRA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il suo futuro è sempre più tinto di rossonero, con il ritorno nella società in cui ha lavorato fino al 2016 davvero molto vicino. Nei giorni scorsi Gandini ha incontrato a Londra Ivan Gazidis, nominato dal fondo Elliott come nuovo ad del Milan. Il suo arrivo nei quadri dirigenziali del club di via Aldo Rossi sarà importante nella gestione della partita con l'Uefa per quanto riguarda il Fiar-play finanziario.