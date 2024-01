Roma, oggi scade la clausola di Dybala. La Joya resta, ma in estate può cambiare tutto

No all'Arabia, e niente Premier. La clausola di Dybala, valida per l'estero e per l'Italia, scade alle 23:59 e non c'è la minima possibilità che l'argentino lasci la Roma. Almeno per ora. L'accordo, che senza rinnovo permetteva a la Joya di accettare un'offerta da 13 milioni, sta per decadere e tornerà attivo dal 1 al 31 luglio. E qui è tutta un'altra storia. Il suo futuro è un rebus poiché il possibile mancato rinnovo di Mourinho potrebbe scatenare un clamoroso effetto domino che porterebbe Dybala e la Roma a fare le loro valutazioni.



FUTURO - Newcastle e Chelsea scrutano la situazione, ma vogliono chiarezza sulle condizioni fisiche dell'ex Juve. L'Arabia è pronta a ricoprirlo d'oro anche senza quella chiarezza. Nel frattempo Dybala scalda i motori per domenica quando, contro il Verona, cercherà di far uscire la Roma dai guai. L'argentino è rimasto ai box contro il Milan nonostante l'esito negativo degli esami alla coscia e la sua assenza quest'anno è risultata pesante in molti momenti chiave della stagione.