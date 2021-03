Oggi, a meno di imprevisti dell’ultimo minuto, è il giorno della verità sul caso-Diawara. Alle 15.30, davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, va in scena l'ultimo grado di giudizio che sancirà definitivamente il risultato di Verona-Roma (finita 0-0 sul campo) dopo il 3-0 a tavolino inflitto ai giallorossi dalla Corte Sportiva d'Appello della Figc per aver schierato Diawara, non iscritto nella lista dei 25 calciatori della rosa. L'udienza verrà discussa in presenza.