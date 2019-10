James Pallotta non tornerà a Roma in tempi brevi e per l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2019 ha convocato l'intera dirigenza a Boston durante la sosta per le nazionali. L'occasione servirà anche a chiarire l'indagine e possibile squalifica del ds Petrachi che però non è ancora certo di viaggiare negli States. Secondo quanto riportato da Il Tempo, infatti, è certa la presenza di Fienga, Zubiria e De Sanctis, mentre è in dubbio quella di Calvo, Petrachi e Baldissoni.