Mentre continua la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione del club giallorosso, sono circolate negli ultimi giorni indiscrezioni circa l'intenzione dell'attuale presidente della Roma di investire in Premier League, in particolare di acquisire il Newcastle. Pallotta ha parlato a LaRoma24.it chiarendo la sua posizione: "Io interessato al Newcastle? Sono le solite fake news. Possono continuare a scrivere se vogliono, ma io non ho nulla a che fare con il Newcastle".