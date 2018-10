James Pallotta, presidente della Roma, era furibondo dopo la figuraccia della sua squadra in casa contro la Spal: come riporta il Corriere dello Sport c'è stato un colloquio telefonico con Baldini. L'italo americano avrebbe voluto che la squadra si chiudesse subito in un ritiro immediato, ma il dirigente ha convinto il suo presidente a prendersi un po' di tempo e ragionare a freddo.