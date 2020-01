Pier Paolo Mariani, professore che ha ricostruito il legamento di Nicolò Zaniolo, esterno offensivo della Roma e della Nazionale, parla al Corriere dello Sport del recupero del 22 giallorosso: "Si è trattato di una lesione del crociato con interessamento del menisco, non ci sono state particolari difficoltà nell'intervento. Ora il ragazzo deve cominciare il suo percorso riabilitativo, la Roma provvederà a questo. La società ne ha avuti tanti di infortuni analoghi negli ultimi anni, non ci saranno problemi".



SUI TEMPI DI RECUPERO - "Potrebbe tornare a giocare in vista dell’Europeo, ma nessun commissario tecnico occupa una casella con un punto interrogativo, per una presenza che può essere un’incognita. I miei recuperi record? Insigne rientrato dopo quattro mesi, anche Rudiger dopo quattro mesi e mezzo. Lo stesso Aldair fece presto, ma eravamo nel 1993, ahimé sono passati tanti anni".