Giornata importante in casa Roma. Dall’Assemblea del Comune capitolino è arrivato un primo importante ok verso la costruzione del nuovo stadio nella zona di Pietralata. Precisamente i consiglieri hanno approvato la delibera per il pubblico interesse per l’impianto in una area di proprietà comunale: 33 i voti favorevoli, 3 gli astenuti. Presente alla seduta pure il Sindaco Roberto Gualtieri, il quale ha precisato: “Per lo stadio non verrà speso nemmeno un euro di soldi pubblici. Arriveranno 528 milioni di euro dai privati, lo stadio avrà alti standard qualitativi e si rigenererà una vasta area urbanistica”.



Adesso il prossimo passo sarà in carico ai Friedkin: il club giallorosso dovrà redigere il progetto definitivo sulla cui base si procederà poi - dopo un altro passaggio in aula Giulio Cesare - alla conferenza dei servizi decisoria, ultimo atto precedente la posa della prima pietra. Il progetto finale dovrà fare attenzione ai diversi paletti posti nella delibera in questione, tra i quali la possibilità di dare la possibilità, ad almeno il 50% degli spettatori, di raggiungere l’impianto tramite il trasporto pubblico o tramite percorsi ciclopedonali.



Altri numeri del progetto: la capienza complessiva dovrebbe essere di circa 55mila posti, con la possibilità di arrivare a quota 62mila in occasione di particolari eventi. Senza dimenticare i 5.500 posti dedicati ai tifosi vip. Da sottolineare anche i 10mila stalli per motorini e bici e gli oltre 4mila posti per le auto presenti in più aree.