Ecco le dichiarazioni a caldo di Javier Pastore dopo la vittoria della Roma sul Cagliari, nella quale ha segnato e colpito un legno: "Abbiamo fatto una gara molto bella, era importante vincere per continuare a lottare per il nostro obiettivo: la Champions League. Mister Ranieri ha capito la nostra situazione, che non era quella giusta: ha parlato con ogni giocatore e ci ha chiesto le cose basilari nel calcio, non prendere gol e poi credere nelle nostre grandi qualità per fare gol. E ha saputo lavorare sulla nostra autostima. Ho avuto la sfortuna d'infortunarmi subito a inizio campionato e poi non sono stato preso in considerazione da Di Francesco. Ora sono in fiducia e spero di aiutare la squadra per il finale di stagione."