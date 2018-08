Javier Pastore, centrocampista della Roma, analizza a Sky Sport il pareggio interno con l'Atalanta: "Il mio gol? E' stato bello, ho fatto il tacco e per fortuna è entrata. Sono contento che il mio gol sia stato utile. E' stata una bella partita per i tifosi, abbiamo regalato un tempo poi nella ripresa siamo scesi in campo con un altro carattere. Avremmo potuto anche vincere, ma dobbiamo continuare a migliorare. Sapevamo che l'Atalanta avrebbe giocato così, ci siamo rilassati dopo l'1-0 e abbiamo sbagliato, dobbiamo controllare sempre il gioco. Io trequartista? Sono venuto qui per fare la mezzala, ma il mister sa che posso giocare anche a sinistra".