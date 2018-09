Relax nel golfo di Napoli per Javier Pastore con la moglie Chiara: un po’ di tintarella, lo shopping per le vie dell’isola ma anche serate di divertimento prima del ritorno a Trigoria di oggi. “All’anema e core”, esclusivo locale che ha ospitato qualche settimana fa anche Jennifer Lopez, El Flaco ha tirato fuori la sua ‘anema‘ sudamericana. Divertimento assoluto per il romanista che, con il tamburello in mano a scandire il ritmo della musica in sala, ha mostrato parte del suo repertorio da ballerino insieme alla moglie e al padrone di casa Gianluigi Lembo.