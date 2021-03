Pau Lopez è ai saluti, troppe le incertezze mostrate anche in questa stagione. Come riporta il Corriere dello Sport in serie A sono tanti i nomi che piacciono, ma il primo della lista si chiama Juan Musso. Il portiere argentino dell'Udinese è più di un'idea per il club giallorosso che già lo aveva cercato la scorsa estate se fosse andato via Pau Lopez. I contatti (indiretti) tra la Roma e Musso sono già partiti, così come i sondaggi tra gli intermediari giallorossi e Udinese. Il portiere argentino sarebbe entusiasta di approdare in un club come la Roma e ha già dato la sua disponibilità al trasferimento. Occhio però alla concorrenza dell'Inter.



Attenzione alla concorrenza dell'Inter, che da tempo segue il ventiseienne per sostituire tra un paio d'anni Samir Handanovic. La Roma resta comunque in pole proprio perché Musso sarebbe immediatamente titolare, in nerazzurro invece dovrebbe farsi una stagione da secondo aspettando l'addio dello sloveno. La Roma in caso di affondo dovrà trovare l'accordo con l'Udinese, da sempre bottega cara della Serie A. La prima richiesta per l'estremo difensore è di venticinque milioni di euro. Tanti, troppi per la Roma che sarebbe disposta a investire una decina di milioni più qualche contropartita tecnica.