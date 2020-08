Brutte notizie per il Chelsea e per la Roma. L'attaccante spagnolo Pedro, che avrebbe dovuto giocare contro il Bayern Monaco in Champions League l'ultima partita con i Blues prima di vestire giallorosso, è uscito nel recupero della finale di FA Cup vinta dall'Arsenal per un grave problema alla spalla. E' stato costretto a lasciare il campo in barella, con l'aiuto dell'ossigeno.