Dopo gli acquisti, per la Roma è arrivato il tempo delle cessioni. Pastore, Cristante, Kluivert e compagnia hanno tutti sostenuto le visite mediche e firmato i loro nuovi contratti giallorossi; c'è chi ha salutato, come Nainggolan, chi lo farà ancora: uno tra El Shaarawy e Perotti, Juan Jesus che piace in Russia, e poi Alisson, la grande cessione, il vero tesoro per fare ancora mercato. Sì, perché la Roma non ha finito qua. E Monchi ha un'idea in testa.



PAZZA IDEA MERTENS - Come scrive la Repubblica, nella sua edizione romana, il direttore sportivo spagnolo, protagonista assoluto del mercato italiano, per il ruolo di esterno offensivo sta pensando a Dries Mertens. Se con Sarri è rinato centravanti, col Belgio sta dimostrando le sue qualità anche da esterno, ruolo naturale del classe '87, ruolo in cui è arrivato al club campano. La clausola da 28 milioni di euro, che non c'è più, valeva solo per l'estero, bisogna quindi trattare con De Laurentiis. Non è facile, ma Monchi ci vuole provare.