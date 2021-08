Arrivato un anno fa dal Chelsea, l'attaccante Pedro Rodriguez Ledesma è finito ai margini del progetto della Roma di Josè Mourinho. Secondo quanto riporta Sky, lo spagnolo potrebbe cambiare maglia in queste ultime due settimane di mercato ma, clamorosamente, potrebbe non cambiare la città: l'ex Barcellona sarebbe finito nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri, suo ex tecnico.