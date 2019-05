Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante l'intervallo della partita che i giallorossi stanno vincendo per 1-0 contro il Parma.



Queste le sue parole: "De Rossi è un orgoglio, nessuno di noi avrebbe voluto che questa fosse la sua ultima partita. E' andata così. Quando debuttai a Cesena segnò proprio Daniele, forse è un segno del destino. Gli voglio un bene dell'anima. Siamo tutti molto tristi per Daniele, ma al di là del calciatore lo dico per l'aspetto umano: è una persona speciale che merita molto di più".