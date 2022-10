Lorenzo Pellegrini, match winner della sfida con la Sampdoria ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del capitano della Roma:



"Pesava come un rigore da segnare. Non ho mai avuto dubbi. A Empoli era successo che avevo sbagliato anche per la tanta voglia di sbloccarmi, ma oggi ero sicuro di fare gol".



Avete trovato la quadra?

"Sì, all’inizio l’abbiamo sempre detto che c’era l’impressione che mancasse equilibrio soprattutto nei finali. Oggi gran vittoria, non tanto per il mio rigore o per il primo tempo, ma il secondo tempo ha dimostrato che siamo venuti qui con una voglia di vincere fuori dal comune".



Duecento presenze: c'è na dedica?

"Lo dedico alla mia famiglia che non è solo mia moglie, mamma e papà, ma anche le persone vicine e chi mi ha sostenuto nel mio percorso, ai miei agenti che sono come una famiglia. Lo dedico a loro.



Dove può arrivare la Roma?

"Per essere onesto con i tifosi il più possibile, perché se lo meritano, non so dove può arrivare ma di certo non molla di un centimetro e lotta su ogni pallone fino al 98’. Penso e spero che siano fieri di noi".