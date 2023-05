Per lacon Josèc'è anche il capitano Lorenzonella conferenza stampa alla vigilia della"Diciamo che arriviamo a questa finale consapevoli perché quando arrivi a giocare una partita così hai fatto un percorso che ti ha lasciato qualcosa. Sappiamo quanto abbiamo voluto essere qui oggi o domani, quindi utilizzerei la parola consapevoli. Tesi è normale perché è una finale. Arrivare qui ha portato a tanti sacrifici ed è giusto avere quell'emozione che ti porta a fare le cose meglio"."Come ha detto lui prima, ci siamo parlati in tutta onestà ed è giusto che queste cose restino tra noi. Poi quando sarà opportuno sarà lui a parlare del suo futuro"."Ci ha lasciato carichi per la partita di domani"."La cosa più grande che ti può rimanere è quella di non accontentarti mai. Lo scorso anno abbiamo dato il nostro 100% alla Conference e vincerla è stata incredibile. Abbiamo dato il 100% all'Europa League e ora il nostro desiderio è vincere ancora. Noi abbiamo lasciato tutto in campo, anche quando non è bastato. Siamo qui e siamo grati del percorso fatto. Tante partite da dentro o fuori e in campo sono scesi undici uomini. Questa finale è il coronamento di un percorso e non vediamo l'ora di giocarla"."Credo dipenda perché sono abituate a giocare queste partite con questa intensità. Ma sarà difficile anche per loro. Siamo orgogliosi di essere qui, abbiamo fatto un percorso"."Ci viene da ridere. Abbiamo sempre analizzato gli avversari, analizzando il modo migliore per arginare i loro punti di forza e visto che siamo qui direi che ci siamo a differenza di chi sta a casa"."Inizialmente, c'era qualche cambiamento in vista. Quello che è successo dopo, è ciò che abbiamo voluto: creare un gruppo che ci tiene. Mi collego alla domanda del pullman: correre e sacrificarsi non vuol dire chiudersi, ma voler essere qui. Poi è arrivato il mister che ci ha forgiati".