Lorenzo Pellegrini, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Roma sul campo della Salernitana: "Sono molto contento, abbiamo vinto una partita non semplice, non era facile trovare il gol, siamo riusciti a sbloccarla con il mio gol nella ripresa arrivato subito, sono molto felice. Quest’anno c’è qualcosa di diverso, ci viene trasmesso di pensare partita dopo partita e veramente sarà così, non pensiamo alle prossime anche se ci sarà un match importante all’orizzonte”.