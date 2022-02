Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro lo Spezia: "Io credo che noi dobbiamo guardare partita dopo partita. E' vero che quest'anno potevamo fare meglio, così non è stato ma siamo ancora attaccati a quello che è il nostro obiettivo ovvero cercare di arrivare fra le prime quattro".



L'umore della squadra riguardo gli arbitri?

"L'umore è buono. Quello che ho cercato di dire io era che noi giocatori in campo, dal nostro punto di vista, potevamo avere un atteggiamento diverso. Non che avessimo fatto chissà cosa, era un mio punto di vista. Tutto quello che è fuori non ci interessa. Interessa il rapporto nostro con gli arbitri in campo che è quello che è conta".