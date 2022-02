La Roma recupera Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista era alle prese con l'infortunio al flessore della coscia, ma oggi nel corso dell'allenamento agli ordini di José Mourinho è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra. Non è al meglio e con il Genoa resta in dubbio, ma l'infortunio è alle spalle e già contro l'Inter in Coppa Italia potrebbe essere della gara.