Dopo un finale di serata al cardiopalme, il popolo giallorosso si è svegliato con una brutta notizia. Lorenzo Pellegrini non potrà essere questa mattina in Campidoglio, per l'incontro dei capitani di Roma e Lazio col sindaco Roberto Gualtieri in vista del derby, a causa di un attacco febbrile, peggiorato nella notte. Come riportato dall'Ansa, il numero 7 aveva già avuto qualche lieve sintomo prima della partita contro il Vitesse, dovuto ad una faringite, ma nulla che non gli avrebbe impedito di giocare. Il derby è a rischio.