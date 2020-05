Intervistato da Sky Sport, anche il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, si è schierato a favore della ripartenza degli allenamenti e del campionato di Serie A.



SI' ALLA RIPRESA - “Riprendere La Serie A e gli allenamenti sarebbe anche un modo per stare vicini ai nostri tifosi. Visto il momento difficile, in cui devono restare a casa, potrebbero anche passare il tempo diversamente. Poi il calcio è la nostra passione e il nostro lavoro, quindi ci piacerebbe riprendere il prima possibile".



TOMMASI E L'AIC - "L’Assocalciatori sta rappresentando alla perfezione la nostra volontà. Serve un piccolo mattoncino alla volta per tornare a giocare in sicurezza, vale per il calcio come anche per tutti i lavori. Per ripartire serve anche il nostro sport, ma bisogna iniziare pian piano. A cominciare dal chiedere che ci facciano entrare nei nostri centri sportivi per allenarci”.



CONSEGUENZE ECONOMICHE - “Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie. Il nostro desiderio è tornare in campo...".