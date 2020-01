Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Sono sincero, è un onore che venga paragonata la mia carriera a quella di Totti e De Rossi. In questo momento vorrei restare per sempre alla Roma, ma questo deve coincidere con la volontà della società. Per me sarebbe perfetto restare qui per sempre. Qualcuno dice che vincere uno Scudetto qui sia come vincerne 10 altrove, io ne voglio vincere dieci che valgono dieci".