Giacomo Bonaventura lascerà il Milan a parametro zero a fine giugno per scadenza di contratto. Il giocatore rossonero ha destato l’attenzione di molti club, tra cui la Roma. Secondo il Corriere di Bergamo, i giallorossi hanno battuto la concorrenza di Atalanta, Torino e Fiorentina. Non solo, secondo il portale spagnolo todosfichajes.com il classe ’89 potrebbe addirittura firmare con il club capitolino nelle prossime ore un contratto da 1,5 milioni più bonus per tre stagioni.