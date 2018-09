Non scalda i cuori dei tifosi, né quello dell’etere romano, ma per i bookmaker il prossimo allenatore della Roma, in caso di esonero di Di Francesco, potrebbe essere Paulo Sousa, che attualmente allena in Cina il Tianjin Quanjian. Il suo nome, riferisce Agipronews, spicca nella betting list di Sisal-Matchpoint, a 2,75, davanti a quello di Montella, seconda opzione a 5,50. Meno probabili gli arrivi di Donadoni (12), Ventura e Mihajlovic (entrambi a 16). Il nome di Sinisa è stato a più riprese indicato per la sua caratura di “uomo forte”, ma è inviso a gran parte della tifoseria per il suo passato laziale. Il più evocato è senz’altro Antonio Conte, legato però fino a gennaio al Chelsea da onerose clausole contrattuali. Anche per questo, la quota che lo riguarda è piuttosto alta (20). Ultima in lista, la candidatura Zidane, a 33.