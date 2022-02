Il punto dolente del mercato romanista resta il regista. Insieme a quello di Granit Xhaka c'è anche il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, 26 anni, ex Bayern Monaco, che ha giocato molto bene con Mourinho al Tottenham come riporta il Corriere della Sera. Il danese ha detto che il portoghese è stato l’allenatore con cui si è trovato meglio, ma la sua situazione con gli Spurs è peggiorata e a gennaio è arrivato anche Bentancur. La prossima stagione per la Roma deve essere quella del riscatto e quindi va preparata