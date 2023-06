La Roma prova ancora a ottenere plusvalenze, alle sue condizioni però. Dopo la cessione di Benjamin Tahirovic all'Ajax, Tiago Pinto è ancora al lavoro per piazzare alcuni dei suoi migliori giovani presenti in rosa e chiudere in positivo il bilancio. La trattativa con il Sassuolo per il trasferimento di Cristian Volpato e Filippo Missori prosegue, ma il club giallorosso ha frenato dichiarandosi non soddisfatto dell'offerta ricevuta che ammonterebbe a 10 milioni. Poco per la Roma che ha altre offerte per i due giovani. Volpato, infatti, piace all'Atalanta ma anche all'estero mentre sul terzino, ci sarebbero anche Juventus e Venezia. I contatti proseguono ma la Roma vuole più di 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.