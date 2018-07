Il neo acquisto Nicolò Zaniolo sta trascinando l'Italia nell'Europeo under 19. Le sue prestazioni non sono passate inosservate in serie A dove più di un club (tra loro Sassuolo e Empoli) lo vorrebbe in prestito dalla Roma. I giallorossi ci stanno pensando anche perché in prima squadra l'ex interista avrebbe davvero poche chance di giocare.