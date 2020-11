Anche oggi, Antonio Mirante si è allenato a parte in vista del Parma. Prima della sosta, il titolare a Genova era stato Pau Lopez. Cosa c'è dietro al lavoro differenziato del portiere della Roma? Mirante si sta lasciando alle spalle una ginocchiata sul muscolo subita contro la Fiorentina. Domani è atteso in gruppo coi compagni e dovrebbe essere lui e non Pau Lopez il titolare alla ripresa contro il Parma.