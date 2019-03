Diego Perotti, attaccante della Roma, è intervenuto a Sky Sport dopo il ko con il Porto: "Meritavamo di più, loro sono una buona squadra con la spinta due tifosi. Dispiace perché abbiamo avuto possibilità di fare il gol per chiudere la partita".



DI FRANCESCO - "Noi abbiamo sempre dato tutto non solo per lui, ma per tutti. A nessuno piace perdere o uscire dalla Champions League. Siamo tutti con lui, è un momento brutto per tutti. Lui dovrà prendere una decisione".