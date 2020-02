Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha parlato a Dazn a pochi minuti dall'inizio del match contro il Sassuolo: "Florenzi? Penso che la conferenza stampa di Fonseca sia stata molto chiara. La società non può che fare un grande in bocca al lupo al ragazzo nella speranza che giochi con continuità come voleva e che si presenti alla grandissima all'Europeo. Un addio o un arrivederci? Le carte federali dicono che è un prestito secco. Le valutazioni andranno fatte a suo tempo".