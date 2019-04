Non solo Bennacer. Nella chiaccherata della Roma con l'Empoli di qualche settimana fa è entrato pure il nome di Rade Krunic, centrocampista bosniaco 25enne che sta provando a trascinare i toscani verso la salvezza grazie a 5 gol e 5 assist. L'Empoli in inverno ha detto no al Genoa per 10 milioni, l'impressione ora è che ce ne vogliono quasi 20. Ma l'eventuale retrocessione aiuterebbe la trattativa.