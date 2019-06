Dalla Russia una nuova idea per la difesa della Roma. Secondo le ultime indiscrezioni il club giallorosso ha messo nel mirino Ionut Nedelcearu, 23enne rumeno che si è messo in evidenza con la maglia della sua nazionale negli Europei di categoria, in corso proprio in Italia. Prodotto del vivaio della Dinamo Bucarest e in passato già accostato alla Lazio, Nedelcearu gioca da un anno e mezzo nell'Ufa, formazione russa alla quale è legato al 2021. Il difensore classe'96 ha già alcune richieste da club italiani ed è valutato 4 milioni.