Il gm della Roma Tiago Pinto ha parlato a Dazn prima della gara contro il Sassuolo:



"Il tema dell'arbitro per me è importante. Cerco sempre di essere tranquillo, ma arriva il momento di dire basta. Per ora non abbiamo ricevuto nulla dalla Procura, mi fido del loro buon senso. In questo inizio di campionato abbiamo visto allenatori fare cose ben peggiori di quelle di Mourinho. Il suo non è un attacco alla dignità, è un dato di fatto: Marcenaro non ci ha mai arbitrati, ha fatto sempre il quarto uomo e ci ha espulso un sacco di persone dalla panchina. Se commenti la parola di uno qualsiasi hai 3 notizie, se commenti quelle di Mourinho nel hai 300".



MERCATO - "A gennaio? Siamo ancora lontani, ma su 5 difensori centrali ne abbiamo due infortunati, poi N'Dicka va in Coppa d'Africa... Vediamo, qualcosa bisognerà fare".