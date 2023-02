Prima della sfida al Salisburgo, Tiago Pinto ha parlato del momento della Roma ai microfoni di Sky Sport. “Posso dirlo con schiettezza, sono invidioso del Salisburgo, del progetto della Red Bull. È favoloso, hanno idee giuste e un progetto giusto. Fanno bene il loro lavoro e non cambiano se vincono o perdono e senza badare a quale coppa giocano. I loro investimenti sono ottimi, certo li possono fare in Austria, con un campionato particolare, ma sono bravi in quello che fanno. Hanno un reparto scouting di primo livello e la capacità di comprare, vendere e prendere giocatori utili per sostituire quelli che partono”.



“Sul campo poi il Salisburgo è una squadra con un’idea chiara di gioco, giocano sempre all’attacco con aggressività, soprattutto in casa. Per loro è un’opportunità giocare contro la Roma. Saranno cattivi, correranno tanto e dobbiamo farci trovare pronti”.



“Mou lo incontro tutti i giorni a tutte le ore. Pranziamo sempre insieme. Negli ultimi 8 giorni ho parlato 3 volte e mi fate sempre le stesse domande. Il nostro futuro è oggi, è questa partita e quindi pensiamo solo al campo. Dobbiamo rifarci dopo la Coppa Italia, ai giocatori piace giocare queste partite in queste competizioni. Tutti vogliono esserci e la formazione iniziale scelta dal mister dimostra quanto ci teniamo all’Europa League”.