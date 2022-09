Il cerchio perfetto del mercato romanista si è rotto sul più bello col mancato passaggio di Kluivert al Fulham. E in questo ultimo giorno le attenzioni di Tiago Pinto sono tutte concentrate nel trovare una nuova destinazione per l'olandese che non rientra nei piani tecnici del club. Ieri sera si è rifatta solo l'Espanyol che già aveva chiesto Kluivert un mese fa. Gli spagnoli vogliono l'attaccante solo in prestito con diritto di riscatto. Una formula che non convince Pinto. Stesso discorso, eventualmente, per i club italiani che avevano mosso passi più o meno convinti tra cui Sassuolo e Torino. Sfuma l'Ajax che ha sbloccato Ocampos.