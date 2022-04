Il gm della Roma Tiago Pinto ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Inter:



"Ho sentito Mourinho molto carico e motivato. Futuro? Adesso pensiamo a chiudere bene la stagione, dobbiamo approfittare del buon momento della squadra e vincere tutte le partite che possiamo senza dimenticare la Conference League. La nostra strategia è chiara dal primo giorno e non cambierà. Ogni giorno vedo sempre meglio la Roma, non ho dubbi che nel futuro sia una Roma più preparata per vincere rispetto a prima. Siamo tutti più consapevoli, insieme alla proprietà stiamo costruendo un club che sarà in futuro vicino a vincere".



MKHITARYAN - "Capisco le vostre domande, non mi piace molto parlare del mercato prima della gara. La voglia di tutte e due è la stessa, c'è una tempistica definita e non c'è problema".