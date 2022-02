Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato a Dazn prima della gara col Verona:



"Zaniolo ha preso una botta, oggi non c'è ma credo che sarà disponibile per la prossima. Questa settimana è stata anormale per noi, ma dobbiamo trasformare tutto questo in un'opportunità. Corsa Champions? Dobbiamo giocare ogni partita come una finale, al di là delle difficoltà, per portare sempre a casa i tre punti".