Lasorride, ma soltanto a metà nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro ildegli uomini di Eusebiodà sì un bel vantaggio in vista della gara di ritorno in Portogallo, ma lascia grandi rimpianti per il gol subito in casa che lascia anche ampi margini di rimonta all’11 dia cui potrebbe bastare al Do Dragao, anche una vittoria per 1-0.In tanti l’hanno ribattezzata la notte del predestinato e per oltre 78 minuti, di fatto, lo è stata. La Roma ha dominato a lungo non concedendo praticamente nulla al Porto, trovando spesso la via del gol con EL Shaarawy (27’) e Dzeko (palo al 38’) e arrivando nell’arco di 6 minuti ad un doppio vantaggio nel corso del secondo tempo. Protagonista assoluto, ancora una volta, è statoDue reti importantissime, la prima e la seconda in carriera in Champions, che consacrano Zaniolo a più giovane italiano ad aver segnato una doppietta nella moderna Champions League. Due reti che, però, sono state “rovinate” da una disattenzione che può complicare i piani dei giallorossi.Sì perché con una gara in pieno controllo al 79’ la Roma si scopre in contropiede su un lancio lungo.sgomita con Fazio, sponda per Tiquinho che svirgola, e poi raccoglie la palla vagante freddando in diagonale MiranteLa Roma arretra e accusa il colpo pur senza subire grossi pericoli fino al 90'.E i rimorsi, al triplice fischio, possono fare più rumore dei morsi… del predestinato.