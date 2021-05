La Roma sta preparando nella massima discrezione la presentazione di José Mourinho, che potrebbe avvenire il 17 giugno nel fantastico scenario delle Terme di Caracalla. Ma per la conferma definitiva occorre attendere ancora un paio di giorni. La società si è mossa da due settimane per valutare ogni soluzione realizzabile. L’Olimpico ad esempio non è utilizzabile, causa Europei. Restano ancora in piedi delle alternative, più sul luogo che sul giorno, ma la strada sembra tracciata. La volontà dei Friedkin è stupire il mondo.