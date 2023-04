Non solo Wijnaldum, la Roma contro il Feyenoord ha perso per infortunio anche Chris Smalling: il difensore inglese, in odor di rinnovo di contratto con il club capitolino, ha chiesto la sostituzione ed è stato rimpiazzato dal turco Celik poco prima della rete del pareggio firmata da Paixao per gli olandesi.



L'INFORTUNIO - Smalling ha accusato un problema alla parte posteriore della coscia, Mancini ha fatto segno alla panchina che il compagno non ce l'avrebbe fatta. Ora si attendono novità da parte della società giallorossa.