L'addio della Roma a Piazza Affari è dietro l'angolo. Ieri il club giallorosso ha registrato circa 6,3 milioni di richieste di adesioni all'Opa che fanno salire il capitale sociale detenuto dalla controllante "Romulus and Remus Investments LLC” al 93,3%. Mancano solo 1,7 punti percentuali per completare l'offerta pubblica d'acquisto (Opa) e arrivare al delisting dalla Borsa. In più sarebbe stata concessa una proroga fino al 15 luglio.